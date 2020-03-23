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В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии

23.03.2020 16:00
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В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии

Пенсионный фонд Украины в апреле выплатит по тысяче гривен сверх обычной пенсии более 10 миллионам человек. Кроме того, в мае проведут предусмотренную законом индексацию пенсий на 11% для 7,5 млн человек. Также с мая вводится надбавка к пенсии для самых пожилых пенсионеров, сообщает LB.ua.
Об этом на брифинге в понедельник рассказала новая министр социальной политики Марина Лазебная.
Надбавки и индексация будут проводиться в автоматическом режиме, пенсионерам не нужно никуда обращаться.



Теги: надбавка, индексация, пенсии
 
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