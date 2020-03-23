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В Украине за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19

23.03.2020 08:00
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В Украине за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Из 73 случаев - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Случаи коронавирусной болезни обнаружены в:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный)
Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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