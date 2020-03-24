В АТБ вводят специальный "час пенсионера"

24.03.2020 13:00

В супермаркетах сети "АТБ" во время карантина с 09:00 до 10:00 планируют обслуживать только покупателей пожилого возраста. Остальных ждут в другое время, пишут "Украинские новости".

Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы компании "АТБ-Маркет".

Решение объясняется тем, что магазины сети посещает большое количество людей пожилого возраста, а именно они находятся в группе наибольшего риска в связи с коронавирусом.

"...Компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 09:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - говорится в сообщении.

Остальных покупателей призывают отнестись к нововведению с пониманием и посещать магазины в другое время.