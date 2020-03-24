В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса

24.03.2020 11:00

В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19. Так, за сутки зафиксировано 11 новых случаев. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook, передает телеканал 112 Украина.

Из всех 84 случаев 3 являются летальными, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Пока заражение коронавирусом выявлено:

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

г. Киев — 29 случаев;

Киевская область — 15 случаев, из них 10 - в течение последних суток;

Львовская область — 2 случая;

Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 - в течение последних суток;

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);

Черкасская область — 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на Covid-19.