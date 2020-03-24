В Украину идет весеннее тепло

24.03.2020 12:00

По словам синоптика Натальи Диденко температура воздуха в Украине вскоре начнет постепенно повышаться, сообщает Ukranews.com.

Уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала +7 .. + 12 на юге до +15 градусов, ближе к выходным +10 .. + 16 градусов. Всю неделю осадков не будет, будет светить солнце.

Однако синоптик призвала не поддаваться соблазну весеннего солнца и оставаться дома.