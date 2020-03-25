ГСЧС сообщила о 113 случаях коронавируса в Украине

25.03.2020 10:00

По состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает Корреспондент.net.

Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая - 38 (1 умер), м. Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровск - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецк - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. Выписаны после лечения 1 человека (Черновицкая область).

В частности, в пресс-центре добавили, что за 24 марта "лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2 Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1", - говорится в сообщении.