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Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты

25.03.2020 16:00
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Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты

Укрпочта и сервис Liki24.com на время карантина запускают программу доступной доставки лекарств по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Уточняется, что для всех городов и сел, где количество аптек ограничено, доставка заказов с сайта Liki24.com будет бесплатной. Для Киева и областных центров действует специальный тариф - 35 грн.



Теги: бесплатно, Укрпочта, доставка, лекарства
 
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