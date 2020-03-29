В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400

29.03.2020 11:00

Количество случаев коронавируса в Украине сегодня выросло до 418. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, за сутки было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже 5 людям.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 22 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 6 случаев;

Донецкая обл. - 2 случая;

Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 41 случай (3 летальных);

г. Киев - 82 случая;

Киевская обл. - 45 случаев;

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 5 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных);

Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черкасская обл. - 46 случаев;

Черновицкая обл. - 59 случаев (1 летальный);

Черниговская обл. - 1 случай.

Кроме того, несколько случаев из Днепропетровской и Николаевской областей были сняты с учета и зарегистрированы в Киеве.