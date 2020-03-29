Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400

29.03.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400

Количество случаев коронавируса в Украине сегодня выросло до 418. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, за сутки было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже 5 людям.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 22 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 6 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская обл. - 41 случай (3 летальных);
г. Киев - 82 случая;
Киевская обл. - 45 случаев;
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных);
Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 46 случаев;
Черновицкая обл. - 59 случаев (1 летальный);
Черниговская обл. - 1 случай.
Кроме того, несколько случаев из Днепропетровской и Николаевской областей были сняты с учета и зарегистрированы в Киеве.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх