Минздрав опубликовал список больниц для госпитализации пациентов с COVID-19

30.03.2020 08:00

Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов c COVID-19, состояние которых ухудшается. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, - не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - говорится в сообщении.