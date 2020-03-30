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Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон

30.03.2020 19:00
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Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении, сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 267 нардепов.
Законопроектом предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности и осуществить:
1) совершенствование регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;
2) установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений Кабинета Министров Украины об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабинета Министров Украины, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановлении или прекращении начатых на основании таких решений процедур;
3) совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.



Теги: закон, банк, Верховная Рада
 
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