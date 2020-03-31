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На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине

31.03.2020 11:00
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На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 36 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 107 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 11 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ривненская область - 13 случаев;
Сумская область - 10 случаев;
Тернопольская область - 78 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черновицкая область - 90 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщения о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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