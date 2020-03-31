Рада разрешила продажу земли

31.03.2020 08:00

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Корреспондент.net.

В действие закон вступит с первого июля 2021 года. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более 100 гектаров в одни руки. После этого покупать гектары разрешат украинским юридическим лицам и не более десяти тысяч гектаров в одни руки. Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Вопрос о продаже земли иностранцам будет решен после референдума, который, вероятно, состоится в 2024 году.