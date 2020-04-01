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Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

01.04.2020 08:00
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Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в постановлении №5, опубликованном на сайте Минздрава.
Рынки смогут работать в случае пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.
Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.
Персонал и покупатели должны быть обеспечны необходимыми сердствами индивидуальной защиты.
Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.



Теги: рынок, Минздрав, продукты, COVID-19
 
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