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Шмыгаль пообещал "карантинную" доплату пенсионерам старше 80
01.04.2020 14:00
Правительство планирует на период карантина ежемесячную доплату в 500 гривен для пенсионеров, которым больше 80 лет, сообщает Корреспондент.net.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмин в среду, 1 апреля.
Шмыгаль сказал, что на заседании правительство рассмотрит ряд важных вопросов, касающихся пенсионного обеспечения.
"А именно, установление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 500 гривен для пенсионеров, которые старше 80-ти лет", - добавио премьер.
Кабинет министров также рассмотрит вопрос выплат единовременной денежной помощи в размере 1 тысяча гривен, пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.
"В апреле месяце, и первый и второй пункт", - подытожил Шмыгаль.
Теги: пенсионер, карантин, доплата, Кабмин
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