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В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 49 случаев;
Волынская область - 7 случаев;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 64 случая;
Кировоградская область - 6 случаев;
г. Киев - 134 случая;
Киевская область - 57 случаев;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 2 случая;
Ровенская область - 15 случаев;
Сумская область - 19 случаев;
Тернопольская область - 98 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черновицкая область - 104 случая;
Черкасская область - 52 случая;
Черниговская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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