Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина

03.04.2020 14:00

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net.

Он подчеркнул, что жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру.

В частности, Кабинет министров усилил ограничения и запретил: