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Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина
03.04.2020 14:00
Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net.
Он подчеркнул, что жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру.
В частности, Кабинет министров усилил ограничения и запретил:
- с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
- с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
- посещение детских площадок;
- нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
- пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
- самовольное оставление места обсервации (изоляции).
Теги: карантин, ограничение, Кабмин
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