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В Украине зафиксировано 138 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 12 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 22 случая;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Кировоградская область - 15 случаев;
г. Киев - 180 случаев;
Киевская область - 70 случаев;
Львовская область - 13 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 20 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 30 случаев;
Тернопольская область - 114 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черновицкая область - 171 случай;
Черкасская область - 55 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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