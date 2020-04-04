В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу

04.04.2020 11:00

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 66 случаев;

- Волинская область - 17 случаев;

- Днипропетровская область - 14 случаев;

- Донецкая область - 8 случаев;

- Житомирская область - 9 случаев;

- Закарпатская область - 24 случая;

- Запорожская область - 28 случаев;

- Ивано-Франковская область - 94 случая;

- Кировоградская область - 19 случаев;

- г. Киев - 195 случаев;

- Киевская область - 77 случаев;

- Львовская область - 14 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 26 случаев;

- Полтавская область - 8 случаев;

- Ривненская область - 31 случай;

- Сумская область - 37 случаев;

- Тернопольская область - 135 случаев;

- Харькавская область - 1 случай;

- Херсонская область - 8 случаев;

- Хмельницкая область - 10 случаев;

- Черновицкая область - 206 случаев;

- Черкасская область - 61 случай;

- Черниговская область - 5 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.