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В Украине зафиксирован 1251 случай COVID-19
В Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 156 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 75 случаев;
- Волынская область - 19 случаев;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 28 случаев;
- Запорожская область - 39 случаев;
- Ивано-Франковская область - 105 случаев;
- Кировоградская область - 37 случаев;
- м. Киев - 225 случаев;
- Киевская область - 82 случая;
- Львовская область - 15 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 9 случаев;
- Ровенская область - 38 случаев;
- Сумская область - 49 случаев;
- Тернопольская область - 160 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 10 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 220 случаев;
- Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
- Черниговская область - 7 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступили 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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