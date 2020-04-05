В Украине зафиксирован 1251 случай COVID-19

05.04.2020 11:00

В Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 156 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 75 случаев;

- Волынская область - 19 случаев;

- Днепропетровская область - 14 случаев;

- Донецкая область - 8 случаев;

- Житомирская область - 11 случаев;

- Закарпатская область - 28 случаев;

- Запорожская область - 39 случаев;

- Ивано-Франковская область - 105 случаев;

- Кировоградская область - 37 случаев;

- м. Киев - 225 случаев;

- Киевская область - 82 случая;

- Львовская область - 15 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 26 случаев;

- Полтавская область - 9 случаев;

- Ровенская область - 38 случаев;

- Сумская область - 49 случаев;

- Тернопольская область - 160 случаев;

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 10 случаев;

- Хмельницкая область - 10 случаев;

- Черновицкая область - 220 случаев;

- Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

- Черниговская область - 7 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступили 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.