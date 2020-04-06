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Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина

06.04.2020 10:00
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Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина

Кабинет министров обнародовал номера горячих линий по вопросам, касающимся карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавируса, информация появилась на сайте правительства, сообщает Корреспондент.net.
Номера телефонов указаны во всех регионах Украины.



Теги: карантин, горячая линия, Кабмин
 
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