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Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина
06.04.2020 10:00
Кабинет министров обнародовал номера горячих линий по вопросам, касающимся карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавируса, информация появилась на сайте правительства, сообщает Корреспондент.net.
Номера телефонов указаны во всех регионах Украины.
Теги: карантин, горячая линия, Кабмин
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