- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля10:00
- НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля11:00
- Аваков назвал суммы выплат потерявшим работу из-за карантина09:00
- В Минцифры создали карту нарушений самоизоляции14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля10:00
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция08:00
- ПФУ начал выплату компенсаций пенсионерам старше 80 лет15:00
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля10:00
Опубликован список карантинных блокпостов в Украине
На период карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. На них организован мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры, сообщает Телеканал новостей «24».
Ниже приведен список карантинных КПП по областям.
В Винницкой области обустроили 7 КПП:
Винница – 3 пункта;
Могилев-Подольский район – 1;
село Краснополка Гайсинского района – 1;
село Махновка Казатинского района – 1;
Литинский район – 1.
В Волынской области создали 17 КПП:
Луцк – 9;
Киверцовский район – 1;
Маневичский район – 1;
село Крупа Луцкого района – 1;
поселение городского типа Цумань Киверцовского района – 1;
поселок городского типа Журавники Гороховского района – 1;
город Берестечко Гороховского района – 1;
село Бережная Воля Любешовского района-1;
село Литовеж Иваничевского района – 1.
В Днепропетровской области есть 21 КПП:
Днепр – 5;
Город Новомосковск – 1;
Город Перещепино Новомосковского района – 1;
Юрьевский район – 1;
поселок городского типа Петропавловка – 1;
поселок городского типа Васильковка – 1;
Синельниковский район – 1;
Солонянский район – 1;
Томаковский район – 1;
Криничанский район – 1;
село Марьянское Апостоловского района – 1;
Криворожский район – 2;
село Желтое Пятихатского района – 1;
Верхнеднепровский район – 1;
Царичанский район – 1;
село Чернетчина Магдалиновского района – 1.
В Донецкой области предусмотрено 5 КПП:
Мариуполь – 1;
поселок городского типа Мангуш – 1;
Багатыр Великоновоселковского района – 1;
город Покровск – 1;
село Долина Славянского района – 1.
В Житомирской области – 5 КПП в Радомышльском районе.
На Закарпатье оборудовали 4 КПП:
Ужоцкий перевал – 1;
Торунский перевал – 1;
Яблонецкий перевал – 1;
Абранский перевал – 1.
В Запорожской области есть 4 КПП в Мелитополе.
В Ивано-Франковской области предусмотрено 7 КПП:
Ивано-Франковск – 5;
Снятин – 1;
село Орелец Снятинского района – 1.
В Киевской области обустроили 10 КПП:
Киев – 8;
село Лесники Киево-Святошинского района – 1;
село Козин Обуховского района – 1.
В Кировоградской области есть 3 КПП:
Кропивницкий – 1;
Долинский район – 1;
Александровский район – 1.
В Луганской области обустроили 3 КПП:
Кременная – 1;
Сватово – 1;
блокпост "Лисичанск-Бахмут" – 1.
Во Львовской области планируется 2 КПП:
село Монастырок-Оглядовский Радеховского района – 1;
село Оглядова Радеховского района – 1.
В Одесской области предусмотрено 26 КПП:
Одесса – 11;
Беляевский район – 1;
Измаильский район – 1;
Белгород-Днестровский район – 1;
на въездах со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей – 12.
В Полтавской области – 5 КПП и все в Полтаве.
В Ровненской области – 12 КПП:
Корец – 1;
Сарны – 1;
село Опарипсы Радивиловского района-1;
Вараш – 2;
село Тынное Сарненского района – 1;
На остальной территории области – 6 КПП.
В Сумской области есть 33 КПП:
Сумы – 6;
Шостка – 1;
На остальной территории области – 26.
В Тернопольской области размещают 16 КПП:
Тернополь – 10;
Залещики – 1;
Монастыриска – 1;
Монастырисский район – 4.
В Херсонской области – 6 КПП:
Геническ – 3;
на въездах со стороны Запорожской области – 3.
В Хмельницкой области – 16 КПП:
Хмельницкий – 5;
Нетешин – 2;
село Каменка Изяславского района – 1;
поселок городского типа Ямполь Белогорского района – 1;
село Лысогорка Теофипольского района – 1;
Волочиск – 1;
поселок городского типа Войтовцы Волочиского района – 1;
поселок городского типа Сатанов Городокского района – 1;
село Гусятин Чемеровичского района – 1;
село Гуков Чемеровичского района – 1;
село Жванец Каменец-Подольского района – 1.
В Черкасской области в городе Каменка – 4 КПП.
Черновицкую область закрыли на въезд и выезд до 24 апреля 2020 года.
Въехать могут только жители области. Также въезд и выезд разрешен только грузовым, транзитным и промышленным авто.
Теги: Украина, карантин, КПП, COVID-19
- Более 130 голов крупного рогатого скота заболели лейкозом
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей
- Африканская чума дошла до Юга Украины
- Эпидемия. В десятой области Украины введен карантин
- В Хмельницком школьников отправили на карантин
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства17:00
- Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)15:00
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"13:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля10:00
- В Москве вводят пропускной режим09:00
- Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса17:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус15:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными