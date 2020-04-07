Опубликован список карантинных блокпостов в Украине

07.04.2020 16:30

На период карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. На них организован мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры, сообщает Телеканал новостей «24».

Ниже приведен список карантинных КПП по областям.



В Винницкой области обустроили 7 КПП:

Винница – 3 пункта;

Могилев-Подольский район – 1;

село Краснополка Гайсинского района – 1;

село Махновка Казатинского района – 1;

Литинский район – 1.



В Волынской области создали 17 КПП:

Луцк – 9;

Киверцовский район – 1;

Маневичский район – 1;

село Крупа Луцкого района – 1;

поселение городского типа Цумань Киверцовского района – 1;

поселок городского типа Журавники Гороховского района – 1;

город Берестечко Гороховского района – 1;

село Бережная Воля Любешовского района-1;

село Литовеж Иваничевского района – 1.



В Днепропетровской области есть 21 КПП:

Днепр – 5;

Город Новомосковск – 1;

Город Перещепино Новомосковского района – 1;

Юрьевский район – 1;

поселок городского типа Петропавловка – 1;

поселок городского типа Васильковка – 1;

Синельниковский район – 1;

Солонянский район – 1;

Томаковский район – 1;

Криничанский район – 1;

село Марьянское Апостоловского района – 1;

Криворожский район – 2;

село Желтое Пятихатского района – 1;

Верхнеднепровский район – 1;

Царичанский район – 1;

село Чернетчина Магдалиновского района – 1.



В Донецкой области предусмотрено 5 КПП:

Мариуполь – 1;

поселок городского типа Мангуш – 1;

Багатыр Великоновоселковского района – 1;

город Покровск – 1;

село Долина Славянского района – 1.



В Житомирской области – 5 КПП в Радомышльском районе.



На Закарпатье оборудовали 4 КПП:

Ужоцкий перевал – 1;

Торунский перевал – 1;

Яблонецкий перевал – 1;

Абранский перевал – 1.

В Запорожской области есть 4 КПП в Мелитополе.



В Ивано-Франковской области предусмотрено 7 КПП:

Ивано-Франковск – 5;

Снятин – 1;

село Орелец Снятинского района – 1.



В Киевской области обустроили 10 КПП:

Киев – 8;

село Лесники Киево-Святошинского района – 1;

село Козин Обуховского района – 1.



В Кировоградской области есть 3 КПП:

Кропивницкий – 1;

Долинский район – 1;

Александровский район – 1.



В Луганской области обустроили 3 КПП:

Кременная – 1;

Сватово – 1;

блокпост "Лисичанск-Бахмут" – 1.



Во Львовской области планируется 2 КПП:

село Монастырок-Оглядовский Радеховского района – 1;

село Оглядова Радеховского района – 1.



В Одесской области предусмотрено 26 КПП:

Одесса – 11;

Беляевский район – 1;

Измаильский район – 1;

Белгород-Днестровский район – 1;

на въездах со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей – 12.



В Полтавской области – 5 КПП и все в Полтаве.



В Ровненской области – 12 КПП:

Корец – 1;

Сарны – 1;

село Опарипсы Радивиловского района-1;

Вараш – 2;

село Тынное Сарненского района – 1;

На остальной территории области – 6 КПП.



В Сумской области есть 33 КПП:

Сумы – 6;

Шостка – 1;

На остальной территории области – 26.

В Тернопольской области размещают 16 КПП:

Тернополь – 10;

Залещики – 1;

Монастыриска – 1;

Монастырисский район – 4.



В Херсонской области – 6 КПП:

Геническ – 3;

на въездах со стороны Запорожской области – 3.



В Хмельницкой области – 16 КПП:

Хмельницкий – 5;

Нетешин – 2;

село Каменка Изяславского района – 1;

поселок городского типа Ямполь Белогорского района – 1;

село Лысогорка Теофипольского района – 1;

Волочиск – 1;

поселок городского типа Войтовцы Волочиского района – 1;

поселок городского типа Сатанов Городокского района – 1;

село Гусятин Чемеровичского района – 1;

село Гуков Чемеровичского района – 1;

село Жванец Каменец-Подольского района – 1.



В Черкасской области в городе Каменка – 4 КПП.



Черновицкую область закрыли на въезд и выезд до 24 апреля 2020 года.

Въехать могут только жители области. Также въезд и выезд разрешен только грузовым, транзитным и промышленным авто.