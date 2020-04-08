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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля
В Украине, на утро 8 апреля зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни. А вчера, 7 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 462. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 206 новых случаев заражений. Об этом передает ЦОЗ Минздрава в соцсети, сообщает СТРАНА.ua.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаям;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
г. Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 205 сообщений о подозрении на Covid-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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