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В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса

08.04.2020 11:00
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В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса

Центр общественного здоровья Минздрав Украины опубликовал перечень симптомов, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют, передает Громадское Телевидение.
Об этом пишет ЦОЗ в Facebook.
Так, врачи будут госпитализировать пациента, если:
болезнь средней тяжести или тяжелая (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;
пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;
у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, плохо поддается коррекции.



Теги: Минздрав, симптом, госпитализация, COVID-19
 
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