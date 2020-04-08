В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса

08.04.2020 11:00

Центр общественного здоровья Минздрав Украины опубликовал перечень симптомов, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют, передает Громадское Телевидение.

Об этом пишет ЦОЗ в Facebook.

Так, врачи будут госпитализировать пациента, если:

болезнь средней тяжести или тяжелая (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, плохо поддается коррекции.