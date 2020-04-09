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Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция

09.04.2020 08:00
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Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция

Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал премьер.
Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.
Также, был утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих государственную границу, в обсерваторы. Местные органы власти получили право оплачивать проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:

  • государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";
  • военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
  • лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;
  • лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.


Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
 
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