Аваков назвал суммы выплат потерявшим работу из-за карантина

10.04.2020 09:00

В Украине из-за карантина и коронавируса более половины украинцев оказались в финансовой зоне риска. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, по результатам социологических исследований 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц.

Аваков отметил, для выхода из ситуации президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин разработали систему прямой финансовой помощи:

- пенсионерам работающим и нет будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000 грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).

- безработным, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.

Министр добавил, что тут есть некоторые нововведения:

- Во-первых выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи человеком заявления по упрощённой процедуре.

- Во-вторых – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С человеком свяжутся по телефону и он будет получать пособие.

"Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону", - написал Аваков.