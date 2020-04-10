НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт

10.04.2020 12:00

Банки в Украине будут автоматически продлевать на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается, чтобы людям не пришлось идти в отделение банка во время карантина. Об этом Национальный банк Украины сообщил в Facebook, передает hromadske.

«Закончился срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца», — говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что за подробностями следует обратиться в банк по телефону или онлайн.