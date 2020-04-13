Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля

13.04.2020 10:00

В Украине, на утро 13 апреля зафиксировано уже 3 102 случая коронавирусной болезни. А вчера, 12 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 2 777. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 325 новых случая заражений. Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети, сообщает СТРАНА.ua.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 13 апреля в Украине 3 102 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 194 случая;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 92 случая;

Запорожская область - 85 случаев;

Ивано-Франковская область - 300 случаев;

Кировоградская область - 142 случая;

г. Киев - 495 случаев;

Киевская область - 216 случаев;

Львовская область - 124 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 273 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 462 случая;

Черкасская область - 102 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на Covid-19.