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Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках

13.04.2020 08:00
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Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках

По данным Укргидрометцентра, 13 апреля на Левобережье - сильные ночные заморозки, ночью 14 апреля - заморозки и в восточных областях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"13 апреля на всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье сильные ночные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый), ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).



Теги: ночь, заморозки, прогноз погоды
 
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