В Украине снова запретили работу продуктовых рынков

14.04.2020 10:00

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Об этом Ляшко заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня (14 апреля. - Ред.) мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признана утратившей силу", - заявил он.

По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.