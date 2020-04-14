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В Украине снова запретили работу продуктовых рынков

14.04.2020 10:00
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В Украине снова запретили работу продуктовых рынков

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Об этом Ляшко заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"С завтрашнего дня (14 апреля. - Ред.) мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признана утратившей силу", - заявил он.
По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.
Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.
Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.



Теги: рынок, запрет, продукты, карантин
 
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