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Украинский олигарх сообщил о положительном тесте на коронавирус

15.04.2020 16:00
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Украинский олигарх сообщил о положительном тесте на коронавирус

Депутат Верховной рады, миллиардер Вадим Новинский заражен коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.
"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8", - написал парламентарий.



Теги: тест, олигарх, заражение, COVID-19
 
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