Последние новости раздела
- Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля11:00
- В ОП назвали имена освобожденных из плена украинцев11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля10:00
- Кабмин официально приравнял электронные и "бумажные" паспорта09:00
- Украинский олигарх сообщил о положительном тесте на коронавирус16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля10:00
- Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты и лекарства09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля11:00
Кабмин официально приравнял электронные и "бумажные" паспорта
16.04.2020 09:00
Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов, информирует СТРАНА.ua.
Об этом сообщило Минцифры на своей странице в Facebook.
Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и извлечение из нее. Если у вас нет ID-карты, Минцифры оцифровало биометрический загранпаспорт, который так же удостоверяет личность. Он дает такие же права и возможности, как и бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с заграничным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карт. Это значит, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности.
Теги: электронный паспорт, ID-карта, Кабмин, аналог
Читайте также:
- Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина
- Кабмин утвердил соцстипендии участникам боевых действий и пострадавшим на Евромайдане
- Украинцев лишили возможности летать в Россию
- В Кабмине сделали важное заявление по выплате песий жителям ОРДЛО
- Кабмин хочет повысить минимальную зарплату с 1 января 2020 года на 550 гривен
- Коммунальные платежи вырастут - кого коснется повышение тарифов
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)15:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля11:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»17:00
- Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру16:00
- ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски15:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- Пасечник "переименовал" Луганск
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19
- В ОРДО продлили отопительный сезон
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными
- В Горловке начался процесс обмена пленными