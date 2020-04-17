В ОП назвали имена освобожденных из плена украинцев

17.04.2020 11:00

Вчера состоялся обмен пленными с боевиками "ЛДНР". В Украину удалось вернуть 20 украинских граждан, которые незаконно удерживались в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает Ракурс.

Имена освобожденных украинцев опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Граждане, которые удерживались на оккупированной территории Донецкой области:

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (правоохранитель)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Граждане, которые удерживались на оккупированной территории Луганской области:

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Миронич Сергей (гражданский)

3. Можаев Валентин (гражданский)

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)