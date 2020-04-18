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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля
В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОз, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 319 случаев;
Волынская область - 134 случая;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 14 случаев;
Житомирская область - 197 случаев;
Закарпатская область - 166 случаев;
Запорожская область - 127 случаев;
Ивано-Франковская область - 462 случая;
Кировоградская область - 234 случая;
г. Киев - 770 случаев;
Киевская область - 280 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 31 случай;
Одесская область - 106 случаев;
Полтавская область - 49 случаев;
Ривненскаяобласть - 283 случая;
Сумская область - 82 случая;
Тернопольская область - 366 случаев;
Харьковская область - 62 случая;
Херсонская область - 56 случаев;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черновицкая область - 840 случаев;
Черкасская область - 141 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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