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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля
В Украине зафиксировано 5710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Facebook.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 158 случаев;
Днепропетровская область - 118 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 226 случаев;
Закарпатская область - 196 случаев;
Запорожская область - 134 случая;
Ивано-Франковская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 246 случаев;
г. Киев - 850 случаев;
Киевская область - 333 случая;
Львовская область - 253 случая;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 137 случаев;
Полтавская область - 63 случая;
Ривненская область - 312 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 414 случаев;
Харьковская область - 73 случая;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 906 случаев;
Черкасская область - 165 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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