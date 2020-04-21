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Кабмин увеличил минимальный размер пособия по безработице

21.04.2020 16:00
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Кабмин увеличил минимальный размер пособия по безработице

Минимальная помощь по безработице, которая выплачивается без учета зарплаты и трудового стажа, на период карантина увеличена с 650 до 1000 грн. Тем, кто уже получал ее в размере 650 грн, сделают перерасчет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Укринформ.
"Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн. Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, которое вступило в силу 18 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
В министерстве разъяснили, что минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривень для следующих категорий:
тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы вследствие негативных факторов (например, прогула):
молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;
внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.
Отмечается, что всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.
В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.



Теги: пособие по безработице, увеличение, Кабмин
 
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