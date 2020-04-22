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Кабмин Украины продлил карантин до 11 мая
22.04.2020 16:00
Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.
Соответствующее постановление подал Минздрав.
"Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения ... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу", - заявил Шмыгаль на заседании.
Теги: Украина, карантин, срок, Кабмин
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