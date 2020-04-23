Последние новости раздела
- Новая почта изменила правила выдачи посылок17:00
- В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля11:00
- Кабмин Украины продлил карантин до 11 мая16:00
- Кабмин пообещал создать 500 тыс. "карантинных" рабочих мест12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля10:00
- Кабмин увеличил минимальный размер пособия по безработице16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля11:00
В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад
23.04.2020 15:00
В Киеве начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Этот проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.
Во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты. Расписание занятий во все дни для удобства будет неизменным:
10:00 - сказка-йога;
11:00 - английский язык для детей;
12:00 - развивающие занятия.
Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.
Теги: Киев, онлайн, детский сад
Читайте также:
- Великая битва: сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция "Шахтер" - "Динамо"!
- Впервые: Михайличенко против Терима. Онлайн-трансляция матча Украина - Турция
- Онлайн-трансляция. Полуфинал Кубка УЕФА. "Шахтер"-"Динамо"!
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- Онлайн-трансляция полуфинала Кубка УЕФА: "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)
- Хорватия - Украина. Отборочный матч ЧМ-2010 по футболу. Онлайн-трансляция
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1908:00
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса" 14:00
- В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус13:00
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища11:00
- Донецкую область закрыли на въезд и выезд09:00
- Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев17:00
- В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"15:00
- В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина12:00
- Новая почта изменила правила выдачи посылок17:00
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
- В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад15:00
- В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)14:00
- В Никарагуа пройдет "карантинный" вечер бокса со зрителями13:00
- В Южной Корее нашли коронавирус у выздоровевших пациентов12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля11:00
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В США обнаружили COVID-19 у домашних кошек09:00
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1908:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина
- Донецкую область закрыли на въезд и выезд
- Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-19
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля
- Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины
- В Украине разработали препарат от COVID-19
- Кабмин Украины продлил карантин до 11 мая