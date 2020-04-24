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Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных

24.04.2020 17:00
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Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных

Погода в Украине 25-26 апреля резко ухудшится, будут грозы и дожди, температура воздуха будет колебаться от +10 до +20. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает РБК-Украина.
Прогноз на 25 апреля
В западных областях дожди, днем будет +12+17, а ночью +7+9. В частности, в Закарпатской области будет гроза и дождь. Такая же погода в северных и центральных областях, там температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +7+10. В Кропивницькій, Запорожской, Днепровской и восточных областях без осадков, днем будет +16+20, а ночью +6+9. На юге страны тоже тепло, днем будет +17+20, а ночью +6+9. В столице в субботу ожидается гроза и дождь, днем +16+18, а ночью +8+10.
Прогноз на 26 апреля
На западе страны дожди будут и на второй выходной день, днем ожидается +12+14, а ночью +3+5. Только в Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской областях будет облачно и без осадков. На востоке страны, кроме дождей, будет еще и гроза, днем ожидается +10+18, а ночью +6+9. Во всех других областях дожди, но без грозы. В центре страны днем будет +10+14, а ночью +7+9. На юге страны ожидается днем +12+15, а ночью +6+9. В Киеве в воскресенье дождя не будет, переменная облачность, днем +12+14, а ночью +6+8.



Теги: дождь, гроза, выходные, прогноз погоды
 
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