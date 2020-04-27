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Кабмин анонсировал возобновление работы продуктовых рынков
Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков. Это решение планируют рассмотреть в ближайшую среду, сообщается на сайте правительства в понедельник, 27 апреля, передает Корреспондент.net.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие рынков стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали "четкие критерии работы и алгоритм контроля".
"Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период", – сказах Шмыгаль.
Он добавил, что соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании правительства в среду, 29 апреля.
Теги: Кабинет министров, разрешение, карантин, рынки, продовольствие
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