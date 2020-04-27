Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля

27.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 398 случаев;

Волынская область - 254 случая;

Днепропетровская область - 310 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 351 случай;

Закарпатская область - 375 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 761 случай;

Кировоградская область - 337 случаев;

г. Киев - 1220 случаев;

Киевская область - 570 случаев;

Львовская область - 358 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 240 случаев;

Полтавская область - 173 случая;

Ривненская область - 522 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 612 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черновицкая область - 1375 случаев;

Черкасская область - 267 случаев;

Черниговская область - 35 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.