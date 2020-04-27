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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля
В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
г. Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ривненская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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