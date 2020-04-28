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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля
В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова.
"За минувшие сутки заболел (коронавирусной болезнью. - Ред.) 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксированы 19 летальных случаев, большая часть которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Это были люди из группы риска. 128 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 9410 пациентов, из них 639 детей, 1843 медицинских работника. Всего выздоровели 992 человека, а летальных случаев - 239", - рассказал Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 260 случаев;
Днепропетровская область - 318 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 354 случая;
Закарпатская область - 387 случаев;
Запорожская область - 208 случаев;
Ивано-Франковская область - 783 случая;
Кировоградская область - 356 случаев;
г. Киев - 1298 случаев;
Киевская область - 604 случая;
Львовская область - 371 случай;
Луганская область - 32 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 248 случаев;
Полтавская область - 180 случаев;
Ривненская область - 553 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 664 случая;
Харьковская область - 221 случай;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1429 случаев;
Черкасская область - 276 случаев;
Черниговская область - 39 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 г. в Центр поступили 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 26 616 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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