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Кабмин разрешил работу 872 продовольственных рынков

29.04.2020 17:00
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Кабмин разрешил работу 872 продовольственных рынков

В Украине откроют 872 продовольственных рынка, за их работой, а именно за соблюдением санитарных норм, будут следить по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом на брифинге заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает "Укринформ".
"Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в "Урядовому кур'єрі", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет возобновлена", - сказал Петрашко.
Он отметил, что рынки откроют при условии соблюдения санитарных норм, за чем будут наблюдать по два инспектора Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине открывается 872 рынка.



Теги: Кабинет министров, работа, карантин, рынки, продовольствие
 
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