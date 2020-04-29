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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля
В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 456 человек. Из них 33 ребенка и 133 медработника. Были госпитализированы 113 человек. За прошедшие сутки было зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 111 пациентов выздоровели", - отметил он.
Всего с начала пандемии зафиксировали 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.
По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 412 случаев;
Волынская область - 271 случай;
Днепропетровская область - 323 случая;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 357 случаев;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 228 случаев;
Ивано-Франковская область - 821 случай;
Кировоградская область - 377 случаев;
г. Киев - 1341 случай;
Киевская область - 643 случая;
Львовская область - 405 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 261 случай;
Полтавская область - 188 случаев;
Ривненская область - 588 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 708 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 81 случай;
Черновицкая область - 1489 случаев;
Черкасская область - 282 случая;
Черниговская область - 41 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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