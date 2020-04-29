В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками

29.04.2020 13:00

В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились листовки - предупреждения, сообщает "Страна".

Такие "информационные листки" развешены уже на 150 домах города. Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.