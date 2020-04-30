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Минобразования запустило горячую линию для абитуриентов с оккупированных территорий
30.04.2020 11:00
Для учеников и студентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса организована горячая линия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает LIGA.net.
Отмечается, что позвонив по телефону горячей линии, можно будет получить консультации относительно упрощенной процедуры поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Также будут консультировать по получению дистанционно среднего образования в Украине и о законодательных изменениях в сфере образования.
Сообщается, что горячая линия будет работать по телефону 0800 504 425 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и является бесплатной.
Теги: Донбасс, Крым, абитуриент, горячая линия, Минобразования
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