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Мэр Днепра объявил об ослаблении карантина

30.04.2020 17:00
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Мэр Днепра объявил об ослаблении карантина

Мэр Днепра Борис Филатов заявил об ослаблении карантина, направленного на борьбу с распространением коронавируса. Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook, сообщает телеканал 112 Украина.
"С сегодняшнего дня, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования", - написал мэр Днепра.
Он отметил, что кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой "take away" - без доступа гостей в зал.
"Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков", - добавил он.



Теги: мэр, карантин, Днепр
 
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