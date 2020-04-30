Мэр Днепра объявил об ослаблении карантина

30.04.2020 17:00

Мэр Днепра Борис Филатов заявил об ослаблении карантина, направленного на борьбу с распространением коронавируса. Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook, сообщает телеканал 112 Украина.

"С сегодняшнего дня, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования", - написал мэр Днепра.

Он отметил, что кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой "take away" - без доступа гостей в зал.

"Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков", - добавил он.