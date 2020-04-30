Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля

30.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболело 540 человек. Изних 45 детей и 87 медработников. Госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев", - отметил он.

При этом 135 человек выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 10 406 человек. Из них 717 детей и 2 163 медработника.

Всего выздоровели 1238 человек, а летальных случаев 261.

По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 417 случаев;

Волынская область - 280 случаев;

Днепропетровская область - 347 случаев;

Донецкая область - 68 случаев;

Житомирская область - 374 случая;

Закарпатская область - 419 случаев;

Запорожская область - 243 случая;

Ивано-Франковская область - 862 случая;

Кировоградская область - 391 случай;

г. Киев - 1401 случай;

Киевская область - 664 случая;

Львовская область - 430 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 277 случаев;

Полтавская область - 203 случая;

Ривненская область - 637 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 779 случаев;

Харьковская область - 249 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 82 случая;

Черновицкая область - 1571 случай;

Черкасская область - 290 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщения о подозрении на COVID-19.