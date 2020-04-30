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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля
В Украине зафиксировано 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки заболело 540 человек. Изних 45 детей и 87 медработников. Госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев", - отметил он.
При этом 135 человек выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 10 406 человек. Из них 717 детей и 2 163 медработника.
Всего выздоровели 1238 человек, а летальных случаев 261.
По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 417 случаев;
Волынская область - 280 случаев;
Днепропетровская область - 347 случаев;
Донецкая область - 68 случаев;
Житомирская область - 374 случая;
Закарпатская область - 419 случаев;
Запорожская область - 243 случая;
Ивано-Франковская область - 862 случая;
Кировоградская область - 391 случай;
г. Киев - 1401 случай;
Киевская область - 664 случая;
Львовская область - 430 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 277 случаев;
Полтавская область - 203 случая;
Ривненская область - 637 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 779 случаев;
Харьковская область - 249 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 82 случая;
Черновицкая область - 1571 случай;
Черкасская область - 290 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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