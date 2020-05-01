Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая

01.05.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая

455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели. Об этом говорится в статистике обнародованной СНБО утром 1 мая, передает Цензор.НЕТ.
На сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром указано, что в настоящее время в Украине болеет Covid-19 9 тыс 176 человек, что на 269 больше, чем сутками ранее. Также указывается, что всего в Украине зафиксированы 10 861 случаев Covid-19, что на 455 больше, чем сутками ранее. Всего в Украине умерли 272  человек с коронавирусной инфекцией, 11 - за минушие сутки.



Теги: Украина, ситуация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх