Карантин в Украине продлили до 22 мая

04.05.2020 16:00

В Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен до 22 мая. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Очень важно правильно завершать процесс карантина и правильно из него выходить. Мы видим, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, поэтому для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин будет продлен до 22 мая", - сказал Шмыгаль.

При этом он допустил смягчение карантина с 11 мая.