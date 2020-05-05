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Киевский суд заочно арестовал Януковича
05.05.2020 09:00
В Киеве суд принял решение о заочном аресте беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича на 2 месяца. Об этом сообщил адвокат экс-лидера "регионалов" Виталий Сердюк, передает телеканал 112 Украина.
Речь идет о деле об "узурпации власти". Сторона защиты намерена подать апелляцию.
Сердюк считает, что "решение об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в деле о внесении изменений в Конституцию Украины основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным".
Теги: суд, арест, Янукович
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